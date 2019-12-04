В Туле в автомобиле сгорел бездомный: появились фотографии с места пожара
Причина пожара устанавливается
Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:
Напомним, 4 декабря в Туле на ул. Пролетарской сгорели три автомобиля - "Газель", "Субару Форестер" и "Киа Рио". В первой машине после тушения пламя нашли тело мужчины.
По предварительным данным, в «Газели» жил бездомный. Он пользовался машиной как домом, в салоне у него стоял столик, посуда и газовый баллон. С помощью него он разогревал себе еду. Огонь охватил «Газель» в то время, когда мужчина мог уже спать, сообщает "Центр 71".
Фото: Алексей ФОКИН
ИСТОЧНИК KP.RU