В Туле в автомобиле сгорел бездомный: появились фотографии с места пожара

СЕГОДНЯ 15:50 2019-12-04T15:53:47+03:00

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Напомним, 4 декабря в Туле на ул. Пролетарской сгорели три автомобиля - "Газель", "Субару Форестер" и "Киа Рио". В первой машине после тушения пламя нашли тело мужчины.

По предварительным данным, в «Газели» жил бездомный. Он пользовался машиной как домом, в салоне у него стоял столик, посуда и газовый баллон. С помощью него он разогревал себе еду. Огонь охватил «Газель» в то время, когда мужчина мог уже спать, сообщает "Центр 71".

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU