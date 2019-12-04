2019-12-04T15:53:47+03:00
Происшествия

В Туле в автомобиле сгорел бездомный: появились фотографии с места пожара

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 4 декабря в Туле на ул. Пролетарской сгорели три автомобиля - "Газель", "Субару Форестер" и "Киа Рио". В первой машине после тушения пламя нашли тело мужчины.

По предварительным данным, в «Газели» жил бездомный. Он пользовался машиной как домом, в салоне у него стоял столик, посуда и газовый баллон. С помощью него он разогревал себе еду. Огонь охватил «Газель» в то время, когда мужчина мог уже спать, сообщает "Центр 71".

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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