В Туле открылась выставка «Традициям тульской металлургии – 2000 лет!»

СЕГОДНЯ 15:31 2019-12-04T15:32:51+03:00

Артефакты будут демонстрироваться в музее всего неделю

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4 декабря в музее «Тульские древности» (филиал Государственного музея-заповедника «Куликово поле») открылась выставка «Традициям тульской металлургии – 2000 лет!». Ранее ее могли увидеть только сотрудники одного из промышленник предприятий города. теперь она доступна для широких масс.

На экспозиции представлены самые свежие находки археологов сезона 2019. Артефакты, обнаруженные летом на территории Большой Тулы, позволили ученым говорить о двухтысячелетней истории тульской металлургии.

Фото: Алексей ФОКИН

Они будут демонстрироваться в музее всего неделю. 7 декабря археологи-авторы находок проведут тематические экскурсии и ответят на вопросы туляков.

Открыта запись на сеансы в 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00. Количество мест в группах ограничено.

Контактный телефон для справок и записи: +7 (4872) 36-16-63.

ИСТОЧНИК KP.RU