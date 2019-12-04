Из-за ДТП с двумя погибшими под Тулой образовалась пробка

СЕГОДНЯ 15:22 2019-12-04T15:22:33+03:00

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Несколько часов на участке дороги «Тула-Новомосковск» наблюдалась серьезная пробка. Здесь утром 4 декабря произошло ДТП. Авария унесла жизнь двух человек. Еще двое получили различные травмы.

От удара машины раскидало по трассе. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают причины случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU