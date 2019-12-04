Из-за ДТП с двумя погибшими под Тулой образовалась пробка
Правоохранители устанавливают причины случившегося
Фото: стоп-кадр видео
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Несколько часов на участке дороги «Тула-Новомосковск» наблюдалась серьезная пробка. Здесь утром 4 декабря произошло ДТП. Авария унесла жизнь двух человек. Еще двое получили различные травмы.
От удара машины раскидало по трассе. На месте происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции. Правоохранители устанавливают причины случившегося.
ИСТОЧНИК KP.RU