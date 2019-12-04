Школьник из Тульской области стал жертвой священника, развращавшего мальчиков в алтаре храма

СЕГОДНЯ 15:09 2019-12-04T15:37:23+03:00

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Школьник из Тульской области стал жертвой священника-педофила из Калужской области. В сентябре 2018 года подросток подвергся насилию в алтаре храма в поселке Думиничи. Сюда его привезли родные. Мать школьника забеспокоилась, что сын стал замкнутым и перестал общаться со сверстниками.

Однако приватный разговор иеромонаха Никона и школьника завершился сексуальным насилием в алтаре храма. Подросток рассказал родителям о случившемся только вечером. На следующий день они отправились в полицию и написали заявление. Затем его перенаправили в СУ СКР по Калужской области. В тот же день в храме был проведен обыск.

Оказалось, что школьник из Тульской области был не единственной жертвой иеромонаха Никона, в миру - Сергея Харькова. Ранее от его действий пострадал подросток из Калужской области.

Клирика Козельской епархии иеромонаха Никона суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает kp40.

На данный момент священник находится в СИЗО. Он обжаловал приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU