2019-12-04T15:37:23+03:00
Происшествия

Школьник из Тульской области стал жертвой священника, развращавшего мальчиков в алтаре храма

Суд приговорил иеромонаха к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

Школьник из Тульской области стал жертвой священника-педофила из Калужской области. В сентябре 2018 года подросток подвергся насилию в алтаре храма в поселке Думиничи. Сюда его привезли родные. Мать школьника забеспокоилась, что сын стал замкнутым и перестал общаться со сверстниками.

Однако приватный разговор иеромонаха Никона и школьника завершился сексуальным насилием в алтаре храма. Подросток рассказал родителям о случившемся только вечером. На следующий день они отправились в полицию и написали заявление. Затем его перенаправили в СУ СКР по Калужской области. В тот же день в храме был проведен обыск.

Оказалось, что школьник из Тульской области был не единственной жертвой иеромонаха Никона, в миру - Сергея Харькова. Ранее от его действий пострадал подросток из Калужской области.

Клирика Козельской епархии иеромонаха Никона суд приговорил к 5 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает kp40.

На данный момент священник находится в СИЗО. Он обжаловал приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24