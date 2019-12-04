2019-12-04T15:35:37+03:00
Происшествия

В Тульской области утонул рыбак: СК проводит проверку

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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2 декабря нашли тело 34-летнего мужчины в Алексинском районе в реке Ока. Тонкий лед не выдержал веса рыбака. Мужчина оказался под водой.

Следственный отдел по городу Алексин СУ СК РФ по Тульской области организовал доследственную проверку. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В ведомстве напоминают рыбакам об опасности выходить на лед. Его толщина на данный момент около 5 см. Безопасным для человека считается лед с толщиною не менее 10 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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