В Тульской области главу МО Иваньковское обвиняют в земельных махинациях

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-04T14:14:51+03:00

Изменить размер текста: A A

В 2014 году глава МО Иваньковское Ясногорского района заключил на подставное лицо два договора купли-продажи земельных участков по льготной цене. Для этого он предоставил в местную администрацию поддельные документы об объектах недвижимости на участках. Они позволяли провести сделку по меньшей цене.

Чиновник незаконно получил два земельных участка площадью 2 тыс. и 3 тыс. кв.м. Причиненный ущерб составил более 1,4 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Ясногорского района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по статье «мошенничество».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU