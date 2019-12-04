2019-12-04T14:14:51+03:00
Происшествия

В Тульской области главу МО Иваньковское обвиняют в земельных махинациях

Чиновник незаконно получил два участка по льготной цене
Мария ВЛАСОВА
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В 2014 году глава МО Иваньковское Ясногорского района заключил на подставное лицо два договора купли-продажи земельных участков по льготной цене. Для этого он предоставил в местную администрацию поддельные документы об объектах недвижимости на участках. Они позволяли провести сделку по меньшей цене.

Чиновник незаконно получил два земельных участка площадью 2 тыс. и 3 тыс. кв.м. Причиненный ущерб составил более 1,4 млн рублей.

В связи с этим прокуратура Ясногорского района направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено два уголовных дела по статье «мошенничество».

Ход и результаты расследования уголовного дела находятся на контроле прокуратуры района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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