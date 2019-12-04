В экспозиции тульского экзотариума появились броненосцы, маисовые полозы и клопы-хищнецы

СЕГОДНЯ 12:39 2019-12-04T12:45:07+03:00

Все они на данный момент вышли из карантина [фото]

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В экспозиции тульского экзотариума появились новые экзотические животные. Увидеть их можно в ном здании, расположенном в Центральном парке.

- Сегодня у нас вышли из карантина броненосцы. Это пара — мальчик и девочка. Все у них в порядке: они хорошо едят, с удовольствием осваивают вольер. Нашли себе нору. Пришлось немного подвинуться другим обитателям вольера. Но никаких конфликтов не возникает. Мы за ними постоянно наблюдаем, чтобы в случае конфликта их рассадить, - рассказала кипер Виктория Чибисова.

Также появились на экспозиции еще одна пака (самка), техасский белобокий полоз и мангровая змея, 2 маисовых полоза (бесчешуйчатый и покрытый чешуей), клопы-хищнецы.

Фото: Алексей ФОКИН

Последние два вида привлекают к себе особое внимание. Бесчешуйчатый маисовый полоз в природе практически не встречается. Он выведен искусственно.

Фото: Алексей ФОКИН

- Клопы-хищнецы — насекомые достаточно крупные, красивые, но опасные. При работе с ними сотрудники экзотариума используют защиту, - говорит Виктория Чибисова.

Фото: Алексей ФОКИН

Все дело в яде, которым они могут поражать. Попадание его в кровь может привести к непоправимым последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU