Светящаяся арка, аэрофигуры и «падающие звезды»: как преобразился Центральный парк Тулы

СЕГОДНЯ 11:56 2019-12-04T12:10:59+03:00

Особенно выразительно новые арт-объекты и украшения смотрятся в темное время суток

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К Новому году Центральный парк преобразился. На его территории установили консоли со звёздами, гирлянды с ретро-лампами общей протяженностью около 3 км. Площадь Искусств традиционно украсили подсвечники и арка.

На Рябиновой аллее появились трехметровые «падающие звезды» и композиция «2020», а на площади большого круга — арки в виде елочных шаров и аэрофигуры «Дед Мороз и Снегурочка». Рядом — большие световые коробки с подарками.

В сквере «Мама и малыш» расположилась семья из 8 гномов. Последние также появились на Фонтанной площади. Кроме того, она украшена композицией из «падающих звезд». Здесь же — традиционная наряженная ель высотой 10 м, а на главной сцене засияли светодиодные снежинки и гирлянды.

На Вересаевской аллее тоже установлены светодиодные елки, а входные группы украшают огромный ёлочный шар и светодиодные ели, на ротонде установлен светодиодный занавес — с улицы Первомайской, а также панно со множеством звезд — со стороны Жаворонкова.

На главной аллее парка засияла светящаяся арка. Сказочный световой коридор с более чем двумя сотнями светильников останется здесь и после праздников.

ИСТОЧНИК KP.RU