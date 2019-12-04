В Туле Деды Морозы и Снегурочки устроят забег
Жителей приглашают поучаствовать в зрелищном мероприятии
Фото: Алексей ФОКИН
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7 декабря в Центральном парке пройдет Забег Дедов Морозов и Снегурочек. Сказочные герои стартуют на фонтанной площади в 10.30.
Туляков приглашают поучаствовать в зрелищном мероприятии. Для этого нужно только присутствие и наряд зимнего волшебника (допускается наличие отдельных элементов костюма, например, шапочки, красного или синего пояса, бороды, "морозной" шубы, ярких рукавичек, жилетки, маски и т.д.).
Тем, кто придет без костюма, организаторы вручат праздничные красные колпаки. К участию допускаются участники всех возрастов.
ИСТОЧНИК KP.RU