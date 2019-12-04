По каким адресам в Туле дома останутся без газа в декабре
В декабре газовики проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. На это время приостанавливают газоснабжение.
4 декабря
с 10:00 до 18:00
ул. Металлургов, 45в, подъезд № 2.
5 декабря
с 10:00 до 18:00
ул. Металлургов, 45в, подъезд № 3.
6 декабря
с 10:00 до 18:00
ул. Металлургов, 45в, подъезд № 4.
9 декабря
с 10:00 до 17:00
Наб. Дрейера, 56, подъезд № 2.
10 декабря
с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00
ул. Майская, 8.
16 декабря
с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00
ул. Марата, 190, подъезд № 1
с 10:00 до 18:00
ул. Кутузова, 138
с 12:00 до 15:00
ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 1.
17 декабря
с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00
ул. Марата, 190, подъезд № 2
с 12:00 до 15:00
ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 2.
18 декабря
с 16:00 до 19:00
ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.
19 декабря
с 16:00 до 19:00
ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.
ИСТОЧНИК KP.RU