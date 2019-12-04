По каким адресам в Туле дома останутся без газа в декабре

СЕГОДНЯ 11:28 2019-12-04T11:33:55+03:00

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В декабре газовики проводят работы по техническому обслуживанию газового оборудования в многоквартирных домах и проверке герметичности газопроводов. На это время приостанавливают газоснабжение.

4 декабря

с 10:00 до 18:00

ул. Металлургов, 45в, подъезд № 2.

5 декабря

с 10:00 до 18:00

ул. Металлургов, 45в, подъезд № 3.

6 декабря

с 10:00 до 18:00

ул. Металлургов, 45в, подъезд № 4.

9 декабря

с 10:00 до 17:00

Наб. Дрейера, 56, подъезд № 2.

10 декабря

с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00

ул. Майская, 8.

16 декабря

с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00

ул. Марата, 190, подъезд № 1

с 10:00 до 18:00

ул. Кутузова, 138

с 12:00 до 15:00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 1.

17 декабря

с 11:00 до 13:00 и с 17:00 до 19:00

ул. Марата, 190, подъезд № 2

с 12:00 до 15:00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 2.

18 декабря

с 16:00 до 19:00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.

19 декабря

с 16:00 до 19:00

ул. Калинина, 24, корп. 3, подъезд № 3.

ИСТОЧНИК KP.RU