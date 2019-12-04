В Тульской области увеличат материнский капитал

СЕГОДНЯ 11:13 2019-12-04T11:25:03+03:00

Сейчас размер региональной выплаты составляет чуть более 65 тысяч рублей

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Глава региона Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект, увеличивающий материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.

С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эта сумма составит 150 тысяч рублей.

Сейчас и по 31 декабря в качестве областного маткапитала выплачивают 65 919,70 рублей.

Сообщается, что принятие Закона Тульской области потребует дополнительных расходов. Однако средства на реализацию предполагаемых изменений учтены в проекте закона Тульской области о бюджете.

ИСТОЧНИК KP.RU