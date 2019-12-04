В Тульской области увеличат материнский капитал
Сейчас размер региональной выплаты составляет чуть более 65 тысяч рублей
Фото: Алексей ФОКИН
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Глава региона Алексей Дюмин внес в Тульскую областную Думу законопроект, увеличивающий материнский капитал при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей.
С 1 января 2020 года по 31 декабря 2024 года эта сумма составит 150 тысяч рублей.
Сейчас и по 31 декабря в качестве областного маткапитала выплачивают 65 919,70 рублей.
Сообщается, что принятие Закона Тульской области потребует дополнительных расходов. Однако средства на реализацию предполагаемых изменений учтены в проекте закона Тульской области о бюджете.
ИСТОЧНИК KP.RU