Под Тулой столкнулись «Лада» и «Форд»: двое погибли

СЕГОДНЯ 10:45 2019-12-04T10:50:51+03:00

Еще два человека пострадали

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4 декабря около 9.15 на 14 км дороги Тула-Новомосковск произошло ДТП. Столкнулись автомобили «Лада-Ларгус» и «Форд-Фокус».

По предварительным данным, в результате ДТП погибли водитель и пассажир «Лады». Кроме того, пострадал ещё один пассажир отечественной легковушки и женщина-водитель иномарки.

- На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа полиции, - сообщили в УМВД России по Тульской области. - Устанавливаются причины случившегося. Полицейские принимают меры по организации дорожного движения на указанном участке трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU