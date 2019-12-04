В Туле кран раздавила водителя МАЗа: Прокуратура Тульской области проводит проверку

СЕГОДНЯ 10:04 2019-12-04T10:42:09+03:00

Сотрудники ведомства проверят, как соблюдались требования трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома

Изменить размер текста: A A

Напомним, 3 декабря на ул. Пузакова стрела крана упала на МАЗ. Кабину большегруза буквально смяло. Внутри находился водитель. Мужчина погиб.

В связи со смертельным инцидентом прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения требований трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома АО «Внешстрой Центр».

- По всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU