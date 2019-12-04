В Туле кран раздавила водителя МАЗа: Прокуратура Тульской области проводит проверку
Сотрудники ведомства проверят, как соблюдались требования трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома
Фото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 3 декабря на ул. Пузакова стрела крана упала на МАЗ. Кабину большегруза буквально смяло. Внутри находился водитель. Мужчина погиб.
В связи со смертельным инцидентом прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения требований трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома АО «Внешстрой Центр».
- По всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU