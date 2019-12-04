2019-12-04T10:42:09+03:00
Происшествия

В Туле кран раздавила водителя МАЗа: Прокуратура Тульской области проводит проверку

Сотрудники ведомства проверят, как соблюдались требования трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Напомним, 3 декабря на ул. Пузакова стрела крана упала на МАЗ. Кабину большегруза буквально смяло. Внутри находился водитель. Мужчина погиб.

В связи со смертельным инцидентом прокуратура Тульской области организовала проведение проверки соблюдения требований трудового законодательства при строительстве многоквартирного жилого дома АО «Внешстрой Центр».

- По всем фактам выявленных нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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