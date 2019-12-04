Утром на Зеленстрое собралась огромная пробка
В крайней правой полосе иномарка лишилась колеса
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Утром 4 декабря на Зеленстрое собралась огромная пробка. Автомобилисты двигались по дорожной артерии с минимальной скоростью.
Спровоцировать затор могло утреннее ДТП. Ко всему прочему на проспекте Ленина в крайней правой полосе иномарка лишилась колеса.
Что стало причиной ситуации - столкновение с другой машиной или неполадки с автомобилем - пока остается неизвестным. Обстоятельства происшествия установят специалисты.
Фото: Юлия КУЗНЕЦОВА
ИСТОЧНИК KP.RU