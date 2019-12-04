2019-12-04T09:24:07+03:00
Происшествия

В Туле на ул. Пролетарской сгорели три автомобиля: погиб мужчина

Причина пожара устанавливается
Мария ВЛАСОВА
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4 декабря в Туле на ул. Пролетарской загорелись три автомобиля - "Газель", "Субару Форестер" и "Кио Рио". Сообщение о пожаре поступило на на пульт диспетчера службы спасения в 00:35.

На место происшествия незамедлительно выехали 2 пожарных расчета. По прибытии через 4 минуты, пожарные приступили к ликвидации горения.

В результате происшествия погиб мужчина. Его тело находилось в одном из автомобилей.

"Газель" выгорела внутри по всей площади, повреждено лакокрасочное покрытие. У "Субару Форестер" обгорел левый задний блок фар, повреждено лакокрасочное покрытие заднего бампера, в автомобиле "Кио Рио" обгорел правый задний блок фар. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 5 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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