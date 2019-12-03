2019-12-03T16:29:41+03:00
Спорт

Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Локомотивом»

Перед началом игры будет работать фан-зона
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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6 декабря «Арсенал» сыграет с «Локомотивом». Заключительный матч года состоится на Центральном стадионе. Начало встречи в 19:30.

Билеты на игру можно приобрести онлайн и в кассах стадиона. В день матча будет работать фан-зона. Туляков ждут у красно-желтого мяча в 17:30.

Для болельщиков приготовили конкурсы, розыгрыши, выступление группы поддержки ПФК «Арсенал», эстафеты и мини-футбол, аквагрим. Также выступят мимы. Победители состязаний получат в качестве подарков красно-желтую атрибутику «Арсенала».

Угостят всех болельщиков и наваристой кашей из полевой кухни. Учитывая погодные условия, на трибуны разрешили взять термос объемом до 0,5 литра с горячим чаем или кофе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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