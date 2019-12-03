Житель Тульской области угнал большегруз и сжег баню
Теперь уголовное дело направлено в суд
Изменить размер текста:
Жителя Киреевска обвиняют в угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества.
Случаи произошли еще в мае и июне. Сначала пьяный мужчина угнал КАМАЗ, принадлежащий компании. Спустя неделю, также будучи пьяным сжег баню. Собственнице причинен материальный ущерб на сумму более 170 тысяч рублей.
Киреевской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU