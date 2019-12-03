2019-12-03T15:47:26+03:00
Происшествия

Житель Тульской области угнал большегруз и сжег баню

Теперь уголовное дело направлено в суд
Мария ВЛАСОВА
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Жителя Киреевска обвиняют в угоне автомобиля и умышленном уничтожении чужого имущества.

Случаи произошли еще в мае и июне. Сначала пьяный мужчина угнал КАМАЗ, принадлежащий компании. Спустя неделю, также будучи пьяным сжег баню. Собственнице причинен материальный ущерб на сумму более 170 тысяч рублей.

Киреевской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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