2019-12-03T15:33:10+03:00
Звезды

В Тульской области презентовали новое издание толстовских «Севастопольских рассказов»

Книга предназначена для школ и библиотек
Мария ВЛАСОВА
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В Ясной поляне презентовали издание толстовских «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. Книга дополнена подробными комментариями - лингвистическими, культурологическими и историческими.

Над ней работали специалисты Центра русского языка и региональных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого.

Изучая «Севастопольские рассказы» на уроках литературы, школьники сообщали лингвистам о непонятных для них словах и отсылках.

Таких книг будет три. Первая объединила «После бала» и «Кавказского пленника», вторая — «Севастопольские рассказы», а третьей должна стать «Война и мир».

Издания предназначены в первую очередь, для школ и библиотек Тульской области и республики Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU

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