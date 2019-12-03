В Тульской области презентовали новое издание толстовских «Севастопольских рассказов»
В Ясной поляне презентовали издание толстовских «Севастопольских рассказов» Льва Толстого. Книга дополнена подробными комментариями - лингвистическими, культурологическими и историческими.
Над ней работали специалисты Центра русского языка и региональных лингвистических исследований ТГПУ им. Л.Н. Толстого.
Изучая «Севастопольские рассказы» на уроках литературы, школьники сообщали лингвистам о непонятных для них словах и отсылках.
Таких книг будет три. Первая объединила «После бала» и «Кавказского пленника», вторая — «Севастопольские рассказы», а третьей должна стать «Война и мир».
Издания предназначены в первую очередь, для школ и библиотек Тульской области и республики Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU