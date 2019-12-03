2019-12-03T15:23:53+03:00
Здоровье

В Тульской области более пяти тысяч человек подхватили грипп и ОРВИ

Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии
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С 25 ноября по 1 декабря в Тульской области зарегистрировали 5 328 случаев гриппа и ОРВИ. Показатель ниже эпидемического порога на 34% и выше заболеваемости предыдущей недели на 11 %. Циркулируют вирусы не гриппозной этиологии.

На прошлой неделе в связи со снижением посещаемости частично приостановили образовательный процесс в 13 классах 9 школ и 4 группах 3 детских садах. Все дело в ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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