СЕГОДНЯ 14:59 2019-12-03T15:02:27+03:00

В правительстве региона подвели итоги Года театра

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В Тульской области в Год театра показали 35 театральных премьер. Наиболее яркие из них – «Каренины», «Бесприданница», «Три толстяка», «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила», спектакль о Саше Чекалине, пьеса «Там, где живут, великаны».

В этом году выросло и число гастролей всероссийского и международного формата. Всего их прошло порядка 30.

Новый формат в Год театра приобрел ряд традиционных мероприятий. Например, региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Одним из самых главных мероприятий стал VIII региональный этап Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники».

Кроме того, в регионе прошло множество театральных фестивалей. Тульская область также стала участником пилотной апробации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».

Итоговое мероприятие в рамках Года театра пройдет 24 декабря в Тульском академическом театре драмы.

ИСТОЧНИК KP.RU