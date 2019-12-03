В Тульской области в Год театра показали 35 театральных премьер
В Тульской области в Год театра показали 35 театральных премьер. Наиболее яркие из них – «Каренины», «Бесприданница», «Три толстяка», «Аленький цветочек», «Руслан и Людмила», спектакль о Саше Чекалине, пьеса «Там, где живут, великаны».
В этом году выросло и число гастролей всероссийского и международного формата. Всего их прошло порядка 30.
Новый формат в Год театра приобрел ряд традиционных мероприятий. Например, региональный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Одним из самых главных мероприятий стал VIII региональный этап Всероссийской гуманитарной олимпиады «Умницы и Умники».
Кроме того, в регионе прошло множество театральных фестивалей. Тульская область также стала участником пилотной апробации Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив школьника».
Итоговое мероприятие в рамках Года театра пройдет 24 декабря в Тульском академическом театре драмы.
ИСТОЧНИК KP.RU