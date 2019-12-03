В Тульской области пенсионерка купила у мошенников кристалл исцеления почти за 160 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:23 2019-12-03T14:26:04+03:00

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Пенсионерка из Новомосковска купила кристалл исцеления почти за 160 тысяч рублей. Она решилась на это после того, как увидела выступление медиума на одном из кабельных телеканалов. Ведущая рассказывала, что кристалл способен вылечить от всех болезней и решить различные проблемы.

64-летняя местная жительница для покупки кристалла позвонила по озвученному в программе номеру. Телефонная собеседница убедила ее в правильности принятого решения. После этого пенсионерка перевела деньги на банковские реквизиты.

Чуть позже она решила уточнить факт совершения перевода, а также другие вопросы, связанные со способностями кристалла. Но дозвониться уже не удалось. Связаться с продавцами кристалла не получилось и позднее.

Предположив, что стала жертвой обмана, и не получив до настоящего времени кристалл исцеления, женщина обратилась в полицию. Правоохранители выясняют детали случившегося.

Полицейские просят туляков перед совершением дорогостоящих покупок, посоветоваться с родственниками или знакомыми, чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества.

ИСТОЧНИК KP.RU