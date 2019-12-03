2019-12-03T12:47:36+03:00
Звезды

Юные туляки совершат виртуальное путешествие в Великий Устюг

В Музее Крылова для детей организуют интересные занятия
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Юные туляки совершат виртуальное путешествие в Великий Устюг. Такая возможность им представится на занятиях в Музее Крылова. Также дети узнают, какие сказочные волшебники приходят в гости к их ровесникам за границей.

Занятия под названием «Дед Мороз и другие новогодние волшебники» будут проходить в музее до 31 декабря.

Программа проводится по предварительной записи. Возрастная категория: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU

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