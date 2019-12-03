Тульские таксисты устроили День тишины

СЕГОДНЯ 12:38 2019-12-03T12:50:04+03:00

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На парковке около ТРЦ на ул. Пролетарской собрались около 30 водителей. По словам таксистов, сегодня они устроили День тишины. 3 декабря они не принимают заказы от агрегатора.

- Очень низкие тарифы. Они не окупают поездку. Приходится платить налоги. Как никак, подоходный налог - 13 %, - рассказывает водитель такси Алексей. - Плюс надо платить за лицензию. Соответственно, еще амортизация, ремонт машины входит. Поездки нам выходят чуть ли не в 10-20 рублей. В месяц я зарабатываю 50-60 тысяч рублей в месяц. Из этих денег я вижу 8 тысяч рублей, работая при этом от 16 до 18 часов. Живу чуть ли не в машине. При такой работе я зарабатываю меньше, чем даже кто-то на заводе. Пускай, они могут сказать, что «не нравится — иди на завод». Но завод — это тоже не вариант: устроиться и сидеть от звонка до звонка.

Пресс-секретарь Яндекс.Такси Наталья Рожкова отметила, что сервис работает, как и прежде, а также сообщила следующее:

- Количество водителей на линии растет - сегодня, по сравнению с прошлой неделей, их в среднем на 5-10% больше. Это легко объяснить, так как для таксистов ноябрь и декабрь это самые "прибыльные" месяцы в году. Кроме того, в некоторых регионах из-за заморозков сегодня значительно повысился спрос на такси. Сервис работает в штатном режиме.

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU