Школьник из Тульской области выступит с докладом на Совете Европы

СЕГОДНЯ 12:22 2019-12-03T12:22:27+03:00

Его выступление будет посвящено архитектурно-природному комплексу «Исток Дона»

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Школьник из Новомосковска выступит с докладом на Совете Европы. Данила Балашов оказался в финале международного конкурса «Неделя творцов европейского наследия».

Его выступление на английском языке будет посвящено архитектурно-природному комплексу «Исток Дона».

Отметим, что Данил Балашов является учеником 11 класса школы №6 в Новомосковске.

ИСТОЧНИК KP.RU