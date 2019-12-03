В Тульской области у фермера гибли коровы и кони: прокуратура провела проверку

СЕГОДНЯ 11:59 2019-12-03T12:01:33+03:00

В отношении женщины вынесены постановления о возбуждении дел

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Раннее забили тревогу жители деревни Большое Шелепино Алексинского района. Они утверждали, что там массово гибли коровы и кони.

Природоохранная прокуратура провела проверку с участием профильных специалистов.

Выяснилось, что женщина-фермер разводила молочный крупный рогатый скот с многочисленными нарушениями. В 2019 году не проводила вакцинацию скота против бешенства и сибирской язвы, диагностические исследования на лейкоз и бруцеллез.

Территория хозяйства по периметру не огорожена, отсутствуют площадка для складирования навоза и достаточный запас кормов, а также ветеринарные сопроводительные документы на них и т.д. Кроме того, труп коровы был сброшен в ров, находящийся на участке, и не утилизирован.

В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями в отношении женщины вынесены постановления о возбуждении дел. Все они направлены для рассмотрения в Комитет ветеринарии региона.

ИСТОЧНИК KP.RU