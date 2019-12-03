В Туле откроется фотовыставка «Птичья Феерия»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-12-03T11:40:55+03:00

На экспозиции можно будет увидеть более 40 фотопортретов разных видов птиц

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4 декабря в выставочном зале Тульского областного экзотариума откроется фотовыставка «Птичья Феерия». Ее предоставил краевед, натуралист и фотограф Михаил Веревченко.

На экспозиции можно будет увидеть более 40 фотопортретов. Это изображения разных видов птиц, обитающих на территории ЦФО. Их заснял Михаил Веревченко во время пеших прогулок по заповедникам.

Фотовыставка позволит тулякам узнать больше об окружающем мире, местах обитания и особенностях поведения некоторых редких видов пернатых, обитающих в заповедных местах. В день открытия можно будет пообщаться с автором работ и получить его автограф.

Экспозиция будет работать до 22 декабря.

Посещение входит в стоимость билета в экзотариум.

ИСТОЧНИК KP.RU