Туляк дал знакомому телефон позвонить и лишился денег на банковском счету

СЕГОДНЯ 11:08 2019-12-03T11:13:59+03:00

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Туляк лишился денег на банковском счету. По предварительным данным, получал доступ к счёту представитель цыганского этноса через услугу «онлайн-банка», подключенной к телефонному номеру потерпевшего. Злоумышленник регулярно просил мобильник позвонить и втайне от владельца переводил деньги на свою карту. Таким образом, он списал более 17 тысяч рублей.

Пропажу денег со счета заметила жена потерпевшего и обратилась в полицию. Предварительно, злоумышленник списал с чужой банковской карты более 17 тысяч рублей. Полицейские задержали причастного к преступлению 28-летнего безработного ранее судимого представителя цыганского этноса.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU