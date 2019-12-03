2019-12-03T11:13:59+03:00
Происшествия

Туляк дал знакомому телефон позвонить и лишился денег на банковском счету

В полиции возбуждено уголовное дело
Мария ВЛАСОВА
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Туляк лишился денег на банковском счету. По предварительным данным, получал доступ к счёту представитель цыганского этноса через услугу «онлайн-банка», подключенной к телефонному номеру потерпевшего. Злоумышленник регулярно просил мобильник позвонить и втайне от владельца переводил деньги на свою карту. Таким образом, он списал более 17 тысяч рублей.

Пропажу денег со счета заметила жена потерпевшего и обратилась в полицию. Предварительно, злоумышленник списал с чужой банковской карты более 17 тысяч рублей. Полицейские задержали причастного к преступлению 28-летнего безработного ранее судимого представителя цыганского этноса.

В полиции возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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