На тульские дороги за ночь высыпали 122 тонн противогололедного реагента

СЕГОДНЯ 10:57 2019-12-03T10:58:02+03:00

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В ночь на 3 декабря дороги и тротуары Тулы очищали от снега и обрабатывали реагентами. Специалисты высыпали 122 тонн противогололедного реагента и 660 тонн песчано-соляной смеси. Убирали город 88 единиц спецтехники.

Днем также запланированы работы. Коммунальщики будут убирать и обрабатывать проезжие части и тротуары. В работе задействуют 85 единиц спецтехники и 142 рабочих.

ИСТОЧНИК KP.RU