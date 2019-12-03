На тульские дороги за ночь высыпали 122 тонн противогололедного реагента
Убирали город 88 единиц спецтехники
Фото: Архив "КП"
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В ночь на 3 декабря дороги и тротуары Тулы очищали от снега и обрабатывали реагентами. Специалисты высыпали 122 тонн противогололедного реагента и 660 тонн песчано-соляной смеси. Убирали город 88 единиц спецтехники.
Днем также запланированы работы. Коммунальщики будут убирать и обрабатывать проезжие части и тротуары. В работе задействуют 85 единиц спецтехники и 142 рабочих.
ИСТОЧНИК KP.RU