2019-12-03T10:08:45+03:00
Происшествия

В Тульской области через 14 лет мужчина получил срок за убийство собутыльника

Ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима
Мария ВЛАСОВА
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48-летний житель Чукотского автономного округа признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

В июне 2005 года в одном из домов Суворова пьяный мужчина избил знакомого. Он ударил его по голове и телу не менее 5 раз.

Со вторым собутыльником он перенес потерпевшего из дома на улицу, где оба продолжили избивать жертву. Потерпевший скончался на следующий день в хирургическом отделении больницы.

После этого мужчина уехал из Суворова. Его объявили в федеральный розыск. Спустя 14 лет, межведомственная рабочая группа по раскрытию преступлений прошлых лет, выяснила, где находится обвиняемый. Оказалось он переехал в Чукотский автономный округ.

- Уголовное дело было рассмотрено с участием присяжных заседателей, которыми был оглашен обвинительный вердикт, - пояснил первый заместитель руководителя следственного управления Владимир Усов.

Суд признал 48-летнего мужчину виновным. Ему назначено 9 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Соучастник преступления получил срок еще в 2006 году. Ему назначили 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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