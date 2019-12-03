На Щекинском шоссе спецбригада ремонтировала деформационные швы
Сотрудники специализированной мобильной бригады восстановили гидроизоляцию деформационных швов на Щекинском шоссе. Для этого использовали литой асфальтобетон. Работы провели в районе пересечения с ж/д путями.
Ранее сотрудники бригады восстановили покрытие Московского путепровода, Павшинского и Зареченского мостов на деформационных швах и асфальтобетонном покрытии. Также привели в порядок защитный слой из бетона на откосе Зареченского моста.
Отметим, что специализированную мобильную бригаду сформировали по поручению главы региона. К работам по обследованию и содержанию городских мостов специалисты приступили 1 ноября. Всего в Туле 31 мост.
ИСТОЧНИК KP.RU