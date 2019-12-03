На Щекинском шоссе спецбригада ремонтировала деформационные швы

СЕГОДНЯ 09:39 2019-12-03T11:52:02+03:00

Работы провели в районе пересечения с ж/д путями

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Сотрудники специализированной мобильной бригады восстановили гидроизоляцию деформационных швов на Щекинском шоссе. Для этого использовали литой асфальтобетон. Работы провели в районе пересечения с ж/д путями.

Ранее сотрудники бригады восстановили покрытие Московского путепровода, Павшинского и Зареченского мостов на деформационных швах и асфальтобетонном покрытии. Также привели в порядок защитный слой из бетона на откосе Зареченского моста.

Отметим, что специализированную мобильную бригаду сформировали по поручению главы региона. К работам по обследованию и содержанию городских мостов специалисты приступили 1 ноября. Всего в Туле 31 мост.

ИСТОЧНИК KP.RU