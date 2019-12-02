Мэр Тулы помогла с трудоустройством инвалиду детства

СЕГОДНЯ 17:34 2019-12-02T17:40:58+03:00

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29-летний Антон Редин получил предложение о трудоустройстве в подведомственном учреждении МАУ «Спортивные объекты». Он будет курировать индивидуальную программу реабилитации инвалидов. Вопрос был решен после обращения к мэру Тулы Ольге Слюсаревой.

Молодой человек – инвалид детства. Несмотря на детский церебральный паралич гиперкинетической формы и тугоухость третьей степени он освоил сноуборд. Неоднократно принимал участие во Всероссийских и международных соревнованиях среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, Антон Редин окончил ВлГУ им.Александра и Николая Столетовых по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств». Также имеет диплом ТулГУ о переподготовке по специальности тренер. Молодой человек мечтает стать инструктором по сноуборду для инвалидов по слуху.

ИСТОЧНИК KP.RU