УК напомнили о соблюдении температурного режима в квартирах туляков
Они должны осуществлять комиссионные выходы
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На совещании в городской администрации УК напомнили о соблюдении температурного режима в квартирах туляков.
Представители управляющих компаний и теплоснабжающих организаций должны осуществлять комиссионные выходы по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения многоквартирных домов. Затем оперативно устранять нарушения.
Отметим, что в Туле ежедневно с 08.00 до 20.00 работают горячие линии по теплоснабжению. На особом контроле остается подача тепла в объекты социальной сферы.
ИСТОЧНИК KP.RU