2019-12-02T17:13:45+03:00
Общество

УК напомнили о соблюдении температурного режима в квартирах туляков

Они должны осуществлять комиссионные выходы
Мария ВЛАСОВА
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На совещании в городской администрации УК напомнили о соблюдении температурного режима в квартирах туляков.

Представители управляющих компаний и теплоснабжающих организаций должны осуществлять комиссионные выходы по вопросу отсутствия или некачественного теплоснабжения многоквартирных домов. Затем оперативно устранять нарушения.

Отметим, что в Туле ежедневно с 08.00 до 20.00 работают горячие линии по теплоснабжению. На особом контроле остается подача тепла в объекты социальной сферы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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