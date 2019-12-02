Аграрии Тульской области собрали более двух млн тонн зерн
Такого показателя удалось достичь во 2 раз за последние 3 года
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Аграрии Тульской области собрали более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Такого показателя удалось достичь во 2 раз за последние 3 года и в 3 раз в истории региона.
Урожай рапса составил более 157 тысяч тонн рапса. По этой цифре регион занимает 1 место в ЦФО и 3 место по стране.
Урожай картофеля составил 590 тысяч тонн. Тульская область по этому показателю занимает 2 место в ЦФО и России.
ИСТОЧНИК KP.RU