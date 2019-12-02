В Тульской области могут создать крупный логистический центр
Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Варданом Тоганяном
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Армянское бизнес-сообщество планирует создание крупного логистического центра. Тульская область рассматривается как одна из площадок. Регион отличает близость к Москве и прямое транспортное сообщение с югом России.
Сотрудничество Тульской области и Армении обсудили 2 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Посол Республики Армения Вардан Тоганян.
Отметим, что за 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Армения составил 5,7 млн долларов. Объем экспорта тульских товаров в Армению - 4,6 млн долларов.
ИСТОЧНИК KP.RU