2019-12-02T16:35:54+03:00
Экономика

В Тульской области могут создать крупный логистический центр

Алексей Дюмин провел рабочую встречу с Варданом Тоганяном
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Армянское бизнес-сообщество планирует создание крупного логистического центра. Тульская область рассматривается как одна из площадок. Регион отличает близость к Москве и прямое транспортное сообщение с югом России.

Сотрудничество Тульской области и Армении обсудили 2 декабря губернатор Тульской области Алексей Дюмин и Посол Республики Армения Вардан Тоганян.

Отметим, что за 9 месяцев 2019 года внешнеторговый оборот между Тульской областью и Республикой Армения составил 5,7 млн долларов. Объем экспорта тульских товаров в Армению - 4,6 млн долларов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24