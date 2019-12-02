На обработку тульских дорог израсходовали более 45 тонн реагента

СЕГОДНЯ 16:12 2019-12-02T16:23:51+03:00

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За прошлую неделю на обработку тульских дорог израсходовали более 45 тонн противогололедного реагента и около 774 тонн песчано-соляной смеси.

Убирали городские территории 42 единицы техники и 155 рабочих. На 10 объектах продолжали собирать опавшие листья.

Глава администрации Тулы Дмитрий Миляев на еженедельном городском совещании поручил специалистам оперативно реагировать на ситуацию на тульских дорогах, тротуарах и общественных пространствах в соответствии с погодными условиями и своевременно обрабатывать их противогололедными материалами.

Кроме того, тщательную уборку в Туле проведут к Новому году и каникулам. Также управляющим компаниями напомнят о необходимости поддерживать чистоту во дворах.

ИСТОЧНИК KP.RU