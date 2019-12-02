Туляка избил сосед за просьбу вести себя потише

СЕГОДНЯ 15:38 2019-12-02T15:38:43+03:00

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Жителя дома по ул.Тульского рабочего полка избил сосед. Представитель цыганского этноса и его друг шумели в своей квартире. Мужчина позвонив в дверь, попросил вести себя потише. Но получил несколько ударов.

Полицейские доставили подозреваемого в дежурную часть для разбирательства. 19-летний безработный ранее судимый представитель цыганского этноса признался в умышленном причинении вреда здоровью туляку. Полицейские выясняют детали случившегося. По результатам проверки примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU