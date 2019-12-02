СЕГОДНЯ 15:15 2019-12-02T15:19:08+03:00

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Туляки пожаловались на стихийную парковку автомобилей на ул. Щегловская Засека, 24. Машины заезжают на тротуар, создают угрозу пешеходам.

Обращение жителей было озвучено на городском оперативном совещании. В администрации решили установить дорожные ограничения. Также обратятся в ГИБДД за содействием в решении вопроса и для привлечения к ответственности нарушителей.

ИСТОЧНИК KP.RU