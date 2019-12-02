В Туле на улице Пролетарской не поделили дорогу «Фольксваген» и «ВАЗ»

СЕГОДНЯ 14:13 2019-12-02T14:13:14+03:00

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1 декабря в 17-30 в Туле на улице Пролетарской произошло ДТП. 34-летний мужчина на «Фольксваген Гольф» при выезде со второстепенной дороги на главную столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114» под управлением 18-летнего молодого человека.

В результате ДТП в городскую больницу обратился пассажир «ВАЗа». 17-летняя девушка после оказания медицинской помощи была отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU