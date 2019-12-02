2019-12-02T12:58:10+03:00
Спорт

Алексей Дюмин: Любите спорт, играйте в хоккей

Поделиться:
Фото: стоп-кадр видеоФото: стоп-кадр видео
Изменить размер текста:

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с Всероссийским днем хоккея. Праздник отмечался 1 декабря.

поздравил туляков со Всероссийским днем хоккея, который отмечается 1 декабря. В связи с этим глава региона обратился к тулякам:

- Мальчишки и девчонки, выводите на улицу своих родителей. Занимайтесь спортом, любите спорт. Играйте в хоккей. Любите хоккей и не только. Ведите здоровый образ жизни, - сказал глава региона.

Также губернатор поздравил ветеранов хоккея, легенд, и молодых хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Техмаш – среди лидеров турнира «Ударная десятка»
В Туле выберут лучшее новогоднее оформление
Туляка избил сосед за просьбу вести себя потише
Туляки пожаловались на стихийную парковку автомобилей на ул. Щегловская Засека
В Туле на улице Пролетарской не поделили дорогу «Фольксваген» и «ВАЗ»
В ДТП в Тульской области пострадали шестилетняя и семилетняя девочки
В Тульской области столкнулись «Киа» и «Фольксваген»: пострадала двухлетняя девочка
В Тульской области водитель БМВ въехал в дерево
В Туле присвоят гимназии №11 имена российских дипломатов Трояновских
Банк УРАЛСИБ подвел итоги деятельностиза 9 месяцев 2019 года в соответствии с МСФО
Тульский «Арсенал» сыграет с московским ЦСКА
В Тульской области сын экс-депутата избил мужчину и угнал его машину
Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Забайкалье
В Туле увеличат пропускную способность проезда Тимирязева
В Тульской области живут около семи тысяч ВИЧ-инфицированных жителей
Погода в Туле 2 декабря: облачно, гололедица и - 3 градуса
В Тульской области при пожаре пострадал человек
В Туле на проезде Тимирязева увеличится зона запрета парковки
Тульский «Арсенал» обыграл «ЦСКА» в молодежном матче
При пожаре в Тульской области эвакуировали 12 человек
За ночь на тульские дороги было высыпано 40 тонн песчано-соляной смеси
Туляк расплатился в магазине поддельной купюрой
Губернский каток в Туле 2 декабря будет закрыт
2 декабря часть Тулы будет обесточена
Погода в Туле 1 декабря: небольшой мороз и без осадков