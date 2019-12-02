Алексей Дюмин: Любите спорт, играйте в хоккей

СЕГОДНЯ 12:43 2019-12-02T12:58:10+03:00

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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с Всероссийским днем хоккея. Праздник отмечался 1 декабря.

поздравил туляков со Всероссийским днем хоккея, который отмечается 1 декабря. В связи с этим глава региона обратился к тулякам:

- Мальчишки и девчонки, выводите на улицу своих родителей. Занимайтесь спортом, любите спорт. Играйте в хоккей. Любите хоккей и не только. Ведите здоровый образ жизни, - сказал глава региона.

Также губернатор поздравил ветеранов хоккея, легенд, и молодых хоккеистов.

ИСТОЧНИК KP.RU