Алексей Дюмин: Любите спорт, играйте в хоккей
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к тулякам в связи с Всероссийским днем хоккея. Праздник отмечался 1 декабря.
поздравил туляков со Всероссийским днем хоккея, который отмечается 1 декабря. В связи с этим глава региона обратился к тулякам:
- Мальчишки и девчонки, выводите на улицу своих родителей. Занимайтесь спортом, любите спорт. Играйте в хоккей. Любите хоккей и не только. Ведите здоровый образ жизни, - сказал глава региона.
Также губернатор поздравил ветеранов хоккея, легенд, и молодых хоккеистов.
ИСТОЧНИК KP.RU