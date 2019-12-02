В ДТП в Тульской области пострадали шестилетняя и семилетняя девочки

СЕГОДНЯ 12:21 2019-12-02T12:22:13+03:00

Только одна из них была пристегнута ремнем безопасности

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1 декабря в 09.00 на 49 км дороги «Тула – Белев» Дубенского района произошло ДТП. Автомобиль «Renault Kangoo», за рулем которого находилась 38-летняя женщина, на скорости занесло. Затем машина съехала в кювет и опрокинулась.

По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 6-летняя и 7-летняя девочки.

В момент ДТП 7-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы. Вторая девочка перевозилась без использования специального детского удерживающего устройства в нарушение правил перевозки детей.

ИСТОЧНИК KP.RU