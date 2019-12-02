В ДТП в Тульской области пострадали шестилетняя и семилетняя девочки
1 декабря в 09.00 на 49 км дороги «Тула – Белев» Дубенского района произошло ДТП. Автомобиль «Renault Kangoo», за рулем которого находилась 38-летняя женщина, на скорости занесло. Затем машина съехала в кювет и опрокинулась.
По предварительной информации, женщина не справилась с управлением. В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля, 6-летняя и 7-летняя девочки.
В момент ДТП 7-летняя девочка была пристегнута ремнем безопасности, благодаря чему получила незначительные травмы. Вторая девочка перевозилась без использования специального детского удерживающего устройства в нарушение правил перевозки детей.
ИСТОЧНИК KP.RU