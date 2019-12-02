В Тульской области столкнулись «Киа» и «Фольксваген»: пострадала двухлетняя девочка

СЕГОДНЯ 11:42 2019-12-02T12:10:29+03:00

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30 ноября в 17.30 на 6 км дороги «Тула-Новомосковск» произошло ДТП. 61-летний мужчина на автомобиле «Киа Соренто» при выезде на дорогу с прилегающей территории не пропустил машину. После этого столкнулся с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением 29-летней девушки.

В результате ДТП пострадали пассажиры автомобиля «Фольксваген». 39-летнего мужчину после оказания помощи медики отпустили домой. 2-летнюю девочку с незначительными травмами госпитализировали. В момент ДТП девочка находилась в салоне автомобиля в специальном детском удерживающем устройстве.

ИСТОЧНИК KP.RU