В Тульской области водитель БМВ въехал в дерево
В аварии пострадал пассажир автомобиля
Фото: УГИБДД УМВД России по Тульской области
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29 ноября в 05.15 на 19 км дороги «Алексин – Першино» Алексинского района произошло ДТП. 21-летний молодой человек на автомобиле «БМВ 520» съехал на левую обочину по ходу движения и въехал в дерево.
По предварительной информации, он не справился с управлением. В результате ДТП пострадал пассажир автомобиля, 39-летняя женщина. С травмами различной степени тяжести ее доставили в районную больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU