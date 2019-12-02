В Туле присвоят гимназии №11 имена российских дипломатов Трояновских
В Туле присвоят гимназии №11 имена российских дипломатов Александра и Олега Трояновских. С такой инициативой выступила администрация учебного заведения.
На протяжении нескольких лет центр образования является базовой площадкой по международному обмену учащихся с городами Филлинген-Швеннинген и Фрайбург (Германия), Бордо (Франция).
Также лицей участвует в международных проектах «Школа-партнер Германии» и «Школа-партнер Посольства Франции в РФ». Многие выпускники гимназии поступают в МГИМО и выбирают профессию дипломата и карьеру сотрудника МИД РФ.
Кроме того, Александр Трояновский является уроженцем Тульской губернии.
ИСТОЧНИК KP.RU