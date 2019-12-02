Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным погибших в ДТП в Забайкалье

СЕГОДНЯ 09:42 2019-12-02T09:43:04+03:00

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Губернатор Тульской области выразил соболезнования родным погибших в ДТП. Алексей Дюмин направил телеграмму главе Забайкалья Александру Осипову.

- В этот тяжелый час туляки скорбят вместе с жителями Забайкалья, - в частности, говорится в телеграмме.

Алексей Дюмин пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Напомним, 1 декабря в Сретенском районе Забайкальского края пассажирский автобус упал с моста в реку. По предварительным данным, погибли 19 человек, еще 18 получили ранения, из них 6 госпитализированы.

ИСТОЧНИК KP.RU