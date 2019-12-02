СЕГОДНЯ 09:31 2019-12-02T14:27:38+03:00

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В Туле увеличат пропускную способность проезда Тимирязева. Об этом стало известно в ходе объезда улично-дорожной сети города.

Такое решение в городской администрации приняли по результатам мониторинга, проводимого в период с 11 по 30 ноября.

Увеличение зоны запрета остановки на проезде Тимирязева обеспечит беспрепятственный проезд транспорта, в том числе коммунальной и обслуживающей техники. Также это позволит здесь значительно сократить количество заторов.

Отметим, что ранее в нашу редакцию обращались туляки, которые сообщали о неудобном проезде. Трудности создавали припаркованные вдоль обочин машины, при том, что сама улица - узкая.

Фото: Анна Андреевна

ИСТОЧНИК KP.RU