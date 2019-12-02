В Туле увеличат пропускную способность проезда Тимирязева
В Туле увеличат пропускную способность проезда Тимирязева. Об этом стало известно в ходе объезда улично-дорожной сети города.
Такое решение в городской администрации приняли по результатам мониторинга, проводимого в период с 11 по 30 ноября.
Увеличение зоны запрета остановки на проезде Тимирязева обеспечит беспрепятственный проезд транспорта, в том числе коммунальной и обслуживающей техники. Также это позволит здесь значительно сократить количество заторов.
Отметим, что ранее в нашу редакцию обращались туляки, которые сообщали о неудобном проезде. Трудности создавали припаркованные вдоль обочин машины, при том, что сама улица - узкая.
Фото: Анна Андреевна
ИСТОЧНИК KP.RU