В Тульской области живут около семи тысяч ВИЧ-инфицированных жителей

СЕГОДНЯ 09:22 2019-12-02T09:25:13+03:00

На минувшей неделе экспресс-тестирование на ВИЧ прошли 217 человек

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В Тульской области живут около 7 тысяч ВИЧ-инфицированных жителей. Накануне, 1 декабря, отмечался Всемирный день борьбы со СПИДом.

Главный врач Тульского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Людмила Асеева сообщила, что в настоящее время ВИЧ-инфекция перешла в разряд хронического заболевания.

- Своевременное выявление и назначение лечения обеспечивает благоприятный прогноз течения заболевания и защищает ВИЧ-инфицированных от развития СПИДа, - прокомментировала Людмила Асеева. - Поэтому очень важно своевременно определить свой ВИЧ-статус.

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в регионе провели анонимное бесплатное экспресс-тестирование на ВИЧ. Всего обследовано 217 человек, выявлено 2 положительных результата.

На этой неделе тестирование и консультации специалистов будут проходить в учебных заведениях Тулы и области. Кроме того, специалисты Центра СПИД готовы ответить на любые вопросы жителей по телефону доверия +7 (950) 925-91-37. Горячая линия работает: понедельник-пятница с 08.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU