В Тульской области при пожаре пострадал человек

СЕГОДНЯ 09:07 2019-12-02T09:08:46+03:00

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1 декабря загорелся дом в поселке Горьковский Тепло-Огаревский района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:44.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.

В результате происшествия пострадал человек, сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU