В Тульской области при пожаре пострадал человек
1 декабря загорелся дом в поселке Горьковский Тепло-Огаревский района. Сообщение о пожаре поступило на пульт диспетчера службы спасения в 00:44.
На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета. По прибытии через 9 минут пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться через 10 минут.
В результате происшествия пострадал человек, сгорела и обрушилась кровля, дом выгорел внутри. Причина пожара устанавливается.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники, сообщили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU