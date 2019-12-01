В Туле на проезде Тимирязева увеличится зона запрета парковки

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-01T18:02:30+03:00

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30 ноября в Туле прошел объезд улично-дорожной сети. Обсуждались вопросы установки дополнительных дорожных знаков и организации парковочного пространства.

В ходе обследования отдельно был проработан вопрос об увеличении пропускной способности на проезде Тимирязева.

На основании данных объективного мониторинга, проводимого в период с 11 по 30 ноября, установлена необходимость в увеличении зоны запрета остановки на проезде Тимирязева. Это позволит обеспечить беспрепятственный проезд транспортных средств, в том числе коммунальной и обслуживающей техники, а также сократить количество заторовых ситуаций на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU