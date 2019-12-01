2019-12-01T15:47:08+03:00
Происшествия

При пожаре в Тульской области эвакуировали 12 человек

Обошлось без пострадавших
Диана СОЛДАТЧЕНКОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Вечером 30 ноября, в субботу, в Новомосковске на ул. Л. Толстого в квартире жилого дома произошел пожар. Вероятно, причиной послужила стиральная машинка.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание в течение трех минут. Из-за происшествия спасателям пришлось эвакуировать из многоквартирного дома 12 человек. Обошлось без пострадавших.

В результате пожара обгорела ванная комната и стиральная машинка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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