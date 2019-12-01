2019-12-01T14:33:43+03:00
Общество

За ночь на тульские дороги было высыпано 40 тонн песчано-соляной смеси

В областном центре дороги обрабатывали от наледи
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Фото: Администрация городаФото: Администрация города
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В ночь с 30 ноября на 1 декабря на улицы Тулы высыпали 40 тонн песчано-соляной смеси и 1 тонну противогололедного реагента.

Работы в первую очередь проводились на мостах, путепроводах, аварийно-опасных участках и местах утечек грунтовых и иных вод.

В связи с понижением температуры в работах по ручной и механизированной обработке участков улично-дорожной сети и объектов благоустройства была задействована спецтехника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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